Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Palkat

Aakash Educational Services:n palkkaväli vaihtelee $3,074:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $25,305:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aakash Educational Services. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Asiakaspalvelu
$3.1K
Tietotekniikan asiantuntija
$6K
Myynti
$7.2K

Ohjelmistoinsinööri
$25.3K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Aakash Educational Services:ssa on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $25,305. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Aakash Educational Services:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $6,605.

Muut resurssit