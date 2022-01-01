A123 Systems Palkat

Yrityshakemisto
A123 Systems:n palkkaväli vaihtelee $29,850:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $149,250:aan Datatieteilijä :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä A123 Systems. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Kemian insinööri
Median $125K
Datatieteilijä
$149K
Ohjelmistoinsinööri
$29.9K

Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

A123 Systems:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

The highest paying role reported at A123 Systems is Datatieteilijä at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at A123 Systems is $125,000.

