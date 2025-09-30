Yritysluettelo
84.51˚
84.51˚ Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Chicago Area 84.51˚:ssa on yhteensä $133K per year Senior Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Chicago Area on yhteensä $125K. Katso 84.51˚:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä 84.51˚ in Greater Chicago Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $144,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 84.51˚ Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Chicago Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $93,850.

