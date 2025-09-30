Yritysluettelo
84.51˚
84.51˚ Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Cincinnati Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Cincinnati Area 84.51˚:ssa on yhteensä $120K per year. Katso 84.51˚:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Yhteensä vuodessa
$120K
Taso
L2
Peruspalkka
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä 84.51˚?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at 84.51˚ in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $163,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the Ohjelmistoinsinööri role in Cincinnati Area is $118,000.

