Yritysluettelo
84.51˚
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

  • Greater Seattle Area

84.51˚ Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Seattle Area

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Greater Seattle Area 84.51˚:ssa on yhteensä $177K per year. Katso 84.51˚:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
84.51˚
Data Scientist
Seattle, WA
Yhteensä vuodessa
$177K
Taso
L5
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
11 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä 84.51˚?

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä 84.51˚ in Greater Seattle Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $187,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 84.51˚ Data-asiantuntija roolille in Greater Seattle Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $164,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle 84.51˚ ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit