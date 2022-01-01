Yritysluettelo
84.51˚
84.51˚ Palkat

84.51˚:n palkka vaihtelee $80,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $252,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Data-asiantuntija
Median $123K
Ohjelmistoinsinööri
Median $140K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tutkimustieteentekijä

Myynti
Median $105K

Tuotepäällikkö
Median $252K
Markkinointioperaatiot
$80.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$241K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä 84.51˚ on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $252,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 84.51˚ ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $131,600.

