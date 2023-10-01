6point6 Palkat

Yritysluettelo
6point6:n palkka vaihtelee $69,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $170,439 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä 6point6. Viimeksi päivitetty: 10/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $69K
Data-asiantuntija
$141K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$170K

Ratkaisuarkkitehti
$133K
UKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes 6point6 on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level aastase kogutasuga $170,439. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 6point6 keskmine aastane kogutasu on $136,993.

