66degrees Palkat

66degrees:n palkka vaihtelee $131,340 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $250,848 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä 66degrees. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $138K
Data-asiantuntija
$181K
Tuotesuunnittelija
$131K

Projektipäällikkö
$181K
Myynti
$229K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$219K
Ratkaisuarkkitehti
$251K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$179K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä 66degrees on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $250,848. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 66degrees ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $180,746.

