Katso 3M:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

0%

V 2

100 %

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)

  • 100% ansaitsee 3rd-V (100.00% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä 3M in Costa Rica on vuosittainen kokonaiskorvaus CRC 40,031,074. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 3M Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in Costa Rica ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CRC 28,642,924.

