Katso 3M:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$149K - CA$175K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$130KCA$149KCA$175KCA$186K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

0%

V 2

100 %

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)

  • 100% ansaitsee 3rd-V (100.00% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä 3M in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$185,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 3M Myynti roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$130,324.

