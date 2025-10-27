Yritysluettelo
3M
3M Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö korvaus in India 3M:ssa on yhteensä ₹8.16M per year T3 -tasolla. Katso 3M:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹1.72M - ₹2.01M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Ansaintaaikataulu

0%

V 1

0%

V 2

100 %

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)

  • 100% ansaitsee 3rd-V (100.00% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä 3M in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹8,159,106. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 3M Tuotepäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,496,373.

