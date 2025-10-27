Yritysluettelo
  • Palkat
  • Data-tieteen päällikkö

  • Kaikki Data-tieteen päällikkö -palkat

3M Data-tieteen päällikkö Palkat

Data-tieteen päällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States 3M:ssa vaihtelee $135K ja $196K per year välillä. Katso 3M:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$153K - $178K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$135K$153K$178K$196K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

0%

V 2

100 %

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)

  • 100% ansaitsee 3rd-V (100.00% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-tieteen päällikkö roolille yrityksessä 3M in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $196,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 3M Data-tieteen päällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $135,300.

