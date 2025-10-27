Yritysluettelo
3M
3M Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan 3M:ssa vaihtelee NT$490K ja NT$668K per year välillä. Katso 3M:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

0%

V 2

100 %

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)

  • 100% ansaitsee 3rd-V (100.00% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä 3M in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$668,339. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 3M Data-analyytikko roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$489,731.

