Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States 3M:ssa vaihtelee $107K ja $152K per year välillä. Katso 3M:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)
0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)
100% ansaitsee 3rd-V (100.00% vuosittain)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
