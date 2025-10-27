Yritysluettelo
Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in Costa Rica 3M:ssa vaihtelee CRC 10.83M ja CRC 15.45M per year välillä. Katso 3M:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

0%

V 2

100 %

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)

  • 100% ansaitsee 3rd-V (100.00% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU + Options

3M-yhtiössä RSU + Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä 3M in Costa Rica on vuosittainen kokonaiskorvaus CRC 15,449,197. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 3M Kirjanpitäjä roolille in Costa Rica ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CRC 10,827,642.

Muut resurssit