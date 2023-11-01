Yritysluettelo
2degrees
2degrees Palkat

2degrees:n palkka vaihtelee $42,587 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $100,500 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä 2degrees. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Data-asiantuntija
$42.6K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$94.3K
Tuotepäällikkö
$100K

Ohjelmistoinsinööri
$80.2K
UKK

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 2degrees este Tuotepäällikkö at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $100,500.
Compensația totală anuală mediană raportată la 2degrees este $87,256.

