1WorldSync
1WorldSync Palkat

1WorldSync:n palkkaväli vaihtelee $7,568:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Graafinen suunnittelija :lle alaosassa $140,700:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä 1WorldSync. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Graafinen suunnittelija
$7.6K
Tuotesuunnittelija
$29.6K
Tuoton hallinta
$74.5K

Ohjelmistoinsinööri
$141K
UKK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 1WorldSync ialah Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $140,700. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di 1WorldSync ialah $52,005.

