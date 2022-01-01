Yrityshakemisto
1Password
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

1Password Palkat

1Password:n palkkaväli vaihtelee $32,474:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $218,900:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä 1Password. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $115K
Asiakaspalvelu
Median $32.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tuotevastaava
Median $118K
Myynti
Median $139K
Liiketoiminta-analyytikko
$80.2K
Asiakasmenestys
$137K
Datatieteen päällikkö
$161K
Datatieteilijä
$137K
Markkinointi
$80.6K
Kumppanuuspäällikkö
$92.6K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$188K
Myyntitekniikan asiantuntija
$123K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$219K
Tekninen kirjoittaja
$117K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$55K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

1Password:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.

Vieraile Nyt!

UKK

The highest paying role reported at 1Password is Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1Password is $123,310.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja 1Password:lle

Liittyvät yritykset

  • Swimlane
  • Alert Logic
  • Security Compass
  • Cybereason
  • Workhuman
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit