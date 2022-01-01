Yrityshakemisto
1mg Palkat

1mg:n palkkaväli vaihtelee $16,777:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $67,135:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä 1mg. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $63.5K
Tuotesuunnittelija
$20.3K

Tuotevastaava
$67.1K
Ohjelmajohtaja
$42.9K
UKK

