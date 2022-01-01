10x Genomics Palkat

Yrityshakemisto
10x Genomics:n palkkaväli vaihtelee $92,859:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Toimitilapäällikkö :lle alaosassa $477,375:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä 10x Genomics. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $332K

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Konetekniikan insinööri
Median $230K
Biomediciinan insinööri
$120K

Datatieteilijä
$347K
Toimitilapäällikkö
$92.9K
Tietotekniikan asiantuntija
$203K
Lakiasiat
$375K
Markkinointitoiminnot
$285K
Optisen tekniikan insinööri
$219K
Tuotesuunnittelija
$159K
Tuotevastaava
$353K
Rekrytoija
$214K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$477K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli 10x Genomics:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $477,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
10x Genomics:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $230,000.

