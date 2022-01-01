1010data Palkat

Yrityshakemisto
1010data:n palkkaväli vaihtelee $105,023:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $263,160:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä 1010data. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Liiketoiminta-analyytikko
$105K
Datatieteilijä
$114K
Ohjelmistoinsinööri
Median $125K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$263K
Ratkaisuarkkitehti
$132K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli 1010data:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $263,160. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
1010data:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $125,000.

