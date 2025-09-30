Yritysluettelo
100ms Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Bengaluru 100ms:ssa on yhteensä ₹44.3K per year. Katso 100ms:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹44.3K
Taso
E4
Peruspalkka
₹36.7K
Stock (/yr)
₹2.4K
Bonus
₹5.2K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä 100ms?

₹160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä 100ms in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,312,813. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 100ms Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,201,064.

