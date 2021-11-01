Yrityshakemisto
Starry
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Starry Palkat

Starry:n palkkaväli vaihtelee $104,475:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Konetekniikan insinööri :lle alaosassa $182,408:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Starry. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $114K
Laitteistoinsinööri
$117K
Konetekniikan insinööri
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tuotevastaava
$155K
Projektipäällikkö
$124K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$182K
Tekninen ohjelmajohtaja
$119K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Starry:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $182,408. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Starry:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $119,400.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Starry:lle

Liittyvät yritykset

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit