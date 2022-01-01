Staples Palkat

Yrityshakemisto
Staples:n palkkaväli vaihtelee $26,722:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $283,575:aan Talousanalyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Staples. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $135K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
Median $98.5K
Myynti
Median $26.7K

Tuotevastaava
Median $138K
Tuotesuunnittelija
Median $66.4K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Liiketoiminta-analyytikko
$119K
Dataanalyytikko
$69.7K
Talousanalyytikko
$284K
Markkinointi
$49.8K
Projektipäällikkö
$96.5K
Tietoturva-analyytikko
$40.2K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$175K
Ratkaisuarkkitehti
$145K
Tekninen ohjelmajohtaja
$101K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Staples:ssa on Talousanalyytikko at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $283,575. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Staples:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $99,500.

