Sally Beauty Holdings Palkat

Sally Beauty Holdings :n palkkaväli vaihtelee $58,800:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $129,350:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Sally Beauty Holdings . Viimeksi päivitetty: 8/8/2025

$160K

Tietotekniikan asiantuntija
$58.8K
Markkinointi
$68.6K
Tuotevastaava
$116K

Ohjelmistoinsinööri
$129K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$113K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

The highest paying role reported at Sally Beauty Holdings is Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sally Beauty Holdings is $112,700.

