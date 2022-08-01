Yrityshakemisto
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Palkat

Saks Fifth Avenue:n palkkaväli vaihtelee $72,471:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $280,500:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Saks Fifth Avenue. Viimeksi päivitetty: 8/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $200K
Kirjanpitäjä
$95.5K
Dataanalyytikko
$79.6K

Datatieteilijä
$156K
Graafinen suunnittelija
$90.5K
Tietotekniikan asiantuntija
$72.5K
Markkinointi
$114K
Markkinointitoiminnot
$151K
Tuotevastaava
$144K
Rekrytoija
$91.8K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$281K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Saks Fifth Avenue:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $280,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Saks Fifth Avenue:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $114,425.

