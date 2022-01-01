SAIC Palkat

Yrityshakemisto
SAIC:n palkkaväli vaihtelee $40,768:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $651,379:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä SAIC. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Verkko-insinööri

Järjestelmäinsinööri

DevOps-insinööri

Tietotekniikan asiantuntija
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Ratkaisuarkkitehti
Median $220K

Pilvi-arkkitehti

Datatieteilijä
Median $125K
Tietoturva-analyytikko
Median $177K
Toimistoassistentti
$131K
Avaruustekniikan insinööri
$84.6K
Liiketoimintaprosessit
$142K
Liiketoiminta-analyytikko
$75.3K
Dataanalyytikko
$40.8K
Sähkötekniikan insinööri
$230K
Laitteistoinsinööri
$161K
Henkilöstöhallinto
$147K
Liikkeenjohdon konsultti
$121K
Konetekniikan insinööri
$104K
Tuotesuunnittelija
$651K
Tuotevastaava
$191K
Ohjelmajohtaja
$166K
Projektipäällikkö
$169K
Myynti
$124K
Myyntitekniikan asiantuntija
$136K
Tekninen ohjelmajohtaja
$177K
Muut resurssit