Yrityshakemisto
Recharge
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Recharge Palkat

Recharge:n palkkaväli vaihtelee $48,179:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $103,565:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Recharge. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $86.4K
Datatieteilijä
$48.2K
Markkinointi
$73.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Tuotesuunnittelija
$76.2K
Tuotevastaava
$95.1K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$104K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Recharge:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $103,565. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Recharge:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $81,331.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Recharge:lle

Liittyvät yritykset

  • TextNow
  • OPPO
  • Zipcar
  • Hiya
  • SmartThings
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit