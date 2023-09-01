Yrityshakemisto
Raisin
Raisin Palkat

Raisin:n palkkaväli vaihtelee $60,022:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietoturva-analyytikko :lle alaosassa $109,209:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Raisin. Viimeksi päivitetty: 8/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $92.3K
Tuotevastaava
Median $77.1K
Tietoturva-analyytikko
$60K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$109K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Raisin:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $109,209. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Raisin:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $84,664.

