Mindbox Palkat

Mindbox:n palkkaväli vaihtelee $13,162:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $67,781:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Mindbox. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Kirjanpitäjä
$22.6K
Tuotesuunnittelija
$38.2K
Projektipäällikkö
$54.9K

Ohjelmistoinsinööri
$13.2K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$67.8K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Mindbox:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $67,781. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Mindbox:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $38,247.

