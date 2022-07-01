Yrityshakemisto
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Palkat

Metropolis Technologies:n palkkaväli vaihtelee $74,625:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Talousanalyytikko :lle alaosassa $295,000:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Metropolis Technologies. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $295K
Talousanalyytikko
$74.6K
Tuotevastaava
$199K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$86.4K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Metropolis Technologies:ssa on Ohjelmistoinsinööri vuotuisella kokonaiskorvauksella $295,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Metropolis Technologies:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $142,525.

