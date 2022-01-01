Yrityshakemisto
Kroger
Kroger Palkat

Kroger:n palkkaväli vaihtelee $33,446:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $211,050:aan Markkinointitoiminnot :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Kroger. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotevastaava
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Tuotesuunnittelija
Median $135K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Tietotekniikan asiantuntija
Median $99.5K
Datatieteilijä
Median $118K
Projektipäällikkö
Median $170K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $186K
Kirjanpitäjä
$80.6K

Tekninen kirjanpitäjä

Toimistoassistentti
$50.7K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$126K
Liiketoiminta-analyytikko
$33.4K
Asiakaspalvelu
$78.6K
Asiakasmenestys
$75.4K
Dataanalyytikko
$60.3K
Talousanalyytikko
$95.5K
Liikkeenjohdon konsultti
$191K
Markkinointi
$94.3K
Markkinointitoiminnot
$211K
Ohjelmajohtaja
$169K
Rekrytoija
$74.9K
Myynti
$86.7K
Tietoturva-analyytikko
$69.7K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$191K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Kroger:ssa on Markkinointitoiminnot at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $211,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kroger:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $112,381.

