Eightfold Palkat

Eightfold:n palkkaväli vaihtelee $46,072:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $521,380:aan Henkilöstöhallinto :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Eightfold. Viimeksi päivitetty: 8/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $51.1K
Henkilöstöhallinto
$521K

Tuotesuunnittelija
$173K
Projektipäällikkö
$204K
Rekrytoija
$81.5K
Myynti
$119K
Myyntitekniikan asiantuntija
$173K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$390K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
Options

Eightfold:ssa Options on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Eightfold:ssa on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $521,380. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Eightfold:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $146,130.

