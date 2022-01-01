Credit Karma Palkat

Yrityshakemisto
Credit Karma:n palkkaväli vaihtelee $99,500:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoimintaprosessit :lle alaosassa $727,714:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Credit Karma. Viimeksi päivitetty: 8/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotevastaava
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $489K

Markkinointi
Median $273K
Datatieteilijä
Median $280K
Tuotesuunnittelija
Median $447K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $200K
Tekninen ohjelmajohtaja
Median $285K
Liiketoiminnan kehittäminen
Median $224K
Liiketoimintaprosessit
$99.5K
Datatieteen päällikkö
$334K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$561K
Ohjelmajohtaja
$154K
Rekrytoija
$117K
Myynti
$408K
Tietoturva-analyytikko
$219K
Ratkaisuarkkitehti
$362K

Data-arkkitehti

Cloud Security Architect

Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Credit Karma:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Credit Karma is $321,045.

