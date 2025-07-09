Yrityshakemisto
Colt Technology Services
Colt Technology Services Palkat

Colt Technology Services:n palkkaväli vaihtelee $41,423:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liikkeenjohdon konsultti :lle alaosassa $134,907:aan Projektipäällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Colt Technology Services. Viimeksi päivitetty: 8/8/2025

$160K

Liiketoiminta-analyytikko
$56.1K
Liikkeenjohdon konsultti
$41.4K
Projektipäällikkö
$135K

Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Colt Technology Services:ssa on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $134,907. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Colt Technology Services:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $56,068.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Colt Technology Services:lle

