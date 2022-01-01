Yrityshakemisto
ChargePoint Palkat

ChargePoint:n palkkaväli vaihtelee $55,088:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteen päällikkö :lle alaosassa $266,325:aan Tekninen ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä ChargePoint. Viimeksi päivitetty: 8/8/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $190K
Tuotevastaava
Median $130K
Laitteistoinsinööri
Median $160K

Datatieteen päällikkö
$55.1K
Datatieteilijä
$59K
Sähkötekniikan insinööri
$209K
Talousanalyytikko
$224K
Henkilöstöhallinto
$113K
Tietotekniikan asiantuntija
$104K
Konetekniikan insinööri
$158K
Ohjelmajohtaja
$234K
Myynti
$206K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$244K
Tekninen ohjelmajohtaja
$266K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

ChargePoint:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

ChargePoint'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $266,325 ücretle Tekninen ohjelmajohtaja
ChargePoint'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $175,000'dır.

