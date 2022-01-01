Yrityshakemisto
Belden
Belden Palkat

Belden:n palkkaväli vaihtelee $35,474:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Talousanalyytikko :lle alaosassa $236,175:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Belden. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Kirjanpitäjä
$148K
Talousanalyytikko
$35.5K
Tietotekniikan asiantuntija
$79.6K

Ohjelmistoinsinööri
$137K
Ratkaisuarkkitehti
$236K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Belden:ssa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $236,175. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Belden:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $137,310.

