Applied Intuition
Applied Intuition Palkat

Applied Intuition:n palkkaväli vaihtelee $100,500:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Käyttäjäkokemuksen tutkija :lle alaosassa $483,570:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Applied Intuition. Viimeksi päivitetty: 8/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Rekrytoija
Median $140K
Liiketoiminnan kehittäminen
$218K

Henkilöstöhallinto
$422K
Konetekniikan insinööri
$136K
Tuotesuunnittelija
$484K
Tietoturva-analyytikko
$143K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$201K
Tekninen ohjelmajohtaja
$201K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$101K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
Options

Applied Intuition:ssa Options on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (25.00% vuosittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Applied Intuition:ssa on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $483,570. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Applied Intuition:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $200,940.

