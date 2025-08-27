Kõik ametinimetused
Andmeteadlane

Erlangen, Germany

Andmeteadlane Icon

Andmeteadlane Palk kohas Erlangen, Germany

€71,010

Mediaan kogutasu

Kõik tasemed

Hiljuti lisatud palgad

LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Kogukonna postitused

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...

40 15
40 15

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency ...

70 19
70 19

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

60 9
60 9
KKK

  1. Milline on Andmeteadlane palk kohas Erlangen, Germany?

    Andmeteadlane keskmine kogutasu kohas Erlangen, Germany on €71,010.

  2. Milline on Andmeteadlane minimaalne palk kohas Erlangen, Germany?

    Kuigi Andmeteadlane jaoks puudub minimaalne palk kohas Erlangen, Germany, on keskmine kogutasu €71,010.

  3. Milline ettevõte maksab Andmeteadlane kõige rohkem kohas Erlangen, Germany?

    Kõige paremini Andmeteadlane tasustav ettevõte kohas Erlangen, Germany on Grab keskmise kogutasuga €124,078.

  4. Mul on erinev küsimus

