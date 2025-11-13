Andmeteaduse Juht keskmine kogutasu Pittsburgh Area, US linnas on $40,000.

Milline on Andmeteaduse Juht palk kohas Pittsburgh Area, US?

Milline on Andmeteaduse Juht minimaalne palk kohas Pittsburgh Area, US?

Kuigi Andmeteaduse Juht ametikohale Pittsburgh Area, US linnas ei ole kehtestatud miinimumpalka, on keskmine kogutasu $40,000.