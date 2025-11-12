Raamatupidaja keskmine kogutasu Costa Rica linnas on CRC 13,224,414.

Milline on Raamatupidaja palk kohas Costa Rica?

Milline on Raamatupidaja minimaalne palk kohas Costa Rica?

Kuigi Raamatupidaja ametikohale Costa Rica linnas ei ole kehtestatud miinimumpalka, on keskmine kogutasu CRC 13,224,414.