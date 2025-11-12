Kõik ametinimetused
Raamatupidaja

Costa Rica

Raamatupidaja Icon

Raamatupidaja Palk kohas Costa Rica

CRC 13,224,414

Mediaan kogutasu

Kõik tasemed

💪 PanustaTeie palk

Vaata töökohti

Hiljuti lisatud palgad

LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Kogukonna postitused

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

72 10
72 10

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

64 26
64 26
💬 Liitu aruteluga!

Hangi Eksperdiabi

Individuaalne Palga Läbirääkimine

Individuaalne Palga Läbirääkimine

Saad vääriliselt tasustatud, mitte ära kasutatud. Oleme aidanud sinusugustel inimestel saada 30 000$+ (mõnikord 300 000$+) palgatõusu.

Broneeri SessioonBroneeri Sessioon
CV Ülevaatus

CV Ülevaatus

Lõpeta töökohtadele kandideerimisega. Pane hoopis värbajad sind taga ajama.

Broneeri ÜlevaatusBroneeri Ülevaatus

KKK

  1. Milline on Raamatupidaja palk kohas Costa Rica?

    Raamatupidaja keskmine kogutasu Costa Rica linnas on CRC 13,224,414.

  2. Milline on Raamatupidaja minimaalne palk kohas Costa Rica?

    Kuigi Raamatupidaja ametikohale Costa Rica linnas ei ole kehtestatud miinimumpalka, on keskmine kogutasu CRC 13,224,414.

  3. Mul on erinev küsimus

Meeldib meie missioon? Liitu tuhandete spetsialistidega, kes toetavad palgaläbipaistvust!
💪 Lisa Oma Palk

Kas see leht oli kasulik?