Zurich Insurance
Zurich Insurance Palgad

Zurich Insurance palk ulatub $27,980 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $281,400 Investeerimispankur ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zurich Insurance. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Andmeteadlane
Median $121K
Tarkvaraarendaja
Median $111K
Aktuar
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Lahenduste Arhitekt
Median $61.7K
Administratiivassistent
$28K
Ärianalüütik
$53.7K
Andmeteaduse Juht
$224K
Finantsanalüütik
$44.9K
Inimressursid
$48.7K
Infotehnoloog (IT)
$43.7K
Investeerimispankur
$281K
Juhtimiskonsultant
$202K
Toote Disainer
$62.3K
Tootejuht
$170K
Programmijuht
$161K
Projektijuht
$130K
Küberturvalisuse Analüütik
$66.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$218K
Kindlustusekspert
$78.7K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zurich Insurance on Investeerimispankur at the Common Range Average level aastase kogutasuga $281,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zurich Insurance keskmine aastane kogutasu on $110,725.

