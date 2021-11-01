Ettevõtete kataloog
Zoomcar
Zoomcar Palgad

Zoomcar palk ulatub $15,888 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $117,734 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zoomcar. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Tootejuht
Median $118K
Tarkvaraarendaja
Median $30.5K
Ärianalüütik
$15.9K

Andmeteadlane
$105K
Graafiline Disainer
$23.9K
Programmijuht
$17.1K
Projektijuht
$23.9K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zoomcar on Tootejuht aastase kogutasuga $117,734. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zoomcar keskmine aastane kogutasu on $23,926.

