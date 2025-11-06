Ettevõtete kataloog
Zoom
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tehnilise Programmi Juht

  • Kõik Tehnilise Programmi Juht Palgad

  • Greater Bengaluru

Zoom Tehnilise Programmi Juht Palgad kohas Greater Bengaluru

Tehnilise Programmi Juht kogutasu in Greater Bengaluru ettevõttes Zoom on ₹5.55M year kohta taseme ZP4 puhul. Vaata ettevõtte Zoom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.55M
₹2.67M
₹2.67M
₹206K
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Zoom ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tehnilise Programmi Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Zoom in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹5,553,306. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zoom Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹5,548,299.

Esiletõstetud töökohad

    Zoom jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid