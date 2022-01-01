Ettevõtete kataloog
Zoom Palgad

Zoom palk ulatub $30,602 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $487,550 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zoom. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

DevOps insener

Teadur

Tootejuht
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Toote Disainer
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX disainer

Värbaja
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Turundus
Median $225K

Tooteturunduse juht

Tarkvaraarenduse Juht
Median $310K
Müük
Median $200K
Ärianalüütik
Median $137K
Andmeanalüütik
Median $210K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $212K
Finantsanalüütik
Median $155K
Projektijuht
Median $145K
Inimressursid
Median $188K
Müügiinsener
Median $239K
Raamatupidaja
$192K

Tehniline raamatupidaja

Administratiivassistent
$42.2K
Ärioperatsioonide Juht
$259K
Äri Arendus
$488K
Ettevõtte Arendus
$189K
Klienditeenindus
$73.7K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$83.1K
Andmeteaduse Juht
$114K
Andmeteadlane
$30.6K
Graafiline Disainer
$259K
Infotehnoloog (IT)
$131K
Õiguslik
$296K
Turundusoperatsioonid
$456K
Programmijuht
$147K
Müügi Võimestamine
$143K
Lahenduste Arhitekt
$223K

Pilveturvalisuse Arhitekt

Tehniline Kliendihaldustöötaja
$180K
Tehnilise Programmi Juht
$64K
Tehniline Kirjutaja
$132K
Usaldus ja Turvalisus
$94.6K
UX Uurija
$211K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Zoom ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zoom on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $487,550. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zoom keskmine aastane kogutasu on $200,000.

Muud ressursid