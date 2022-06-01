Ettevõtete kataloog
Zoetis
Zoetis Palgad

Zoetis palk ulatub $92,460 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $223,934 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zoetis. Viimati uuendatud: 11/15/2025

Andmeteadlane
Median $162K
Tarkvaraarendaja
Median $141K
Ärianalüütik
$92.5K

Andmeteaduse Juht
$136K
Turundusoperatsioonid
$198K
Toote Disainer
$121K
Toote Juht
$104K
Projekti Juht
$121K
Müük
$101K
Tarkvaraarenduse Juht
$224K
Tehnilise Programmi Juht
$141K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zoetis on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $223,934. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zoetis keskmine aastane kogutasu on $135,675.

