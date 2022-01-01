Ettevõtete kataloog
ZipRecruiter
ZipRecruiter Palgad

ZipRecruiter palk ulatub $79,600 kogutasus aastas Personaliosakond ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $422,417 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ZipRecruiter. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $170K
Toote Juht
Median $258K

Toote Disainer
Median $142K

UX disainer

Tarkvaraarenduse Juht
Median $294K
Raamatupidaja
$91.3K
Ärianalüütik
$266K
Andmeteaduse Juht
$293K
Personaliosakond
$79.6K
Turundus
$259K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ZipRecruiter ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ZipRecruiter on Tarkvaraarendaja at the Staff Software Engineer level aastase kogutasuga $422,417. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ZipRecruiter keskmine aastane kogutasu on $243,072.

Muud ressursid