Ettevõtete kataloog
Zippi
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Zippi Palgad

Zippi palk ulatub $24,879 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $29,640 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zippi. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Ärianalüütik
$26.3K
Inimressursid
$24.9K
Tarkvaraarendaja
$29.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Zippiで報告されている最高給与の職種はTarkvaraarendaja at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$29,640です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Zippiで報告されている年間総報酬の中央値は$26,288です。

Esiletõstetud töökohad

    Zippi jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Stripe
  • Flipkart
  • Snap
  • Intuit
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid