Zipline
Zipline Palgad

Zipline palk ulatub $136,591 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $243,800 Riistvara Insener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zipline. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Toote Juht
Median $157K
Ärianalüütik
$206K

Riistvara Insener
$244K
Õigusosakond
$239K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zipline on Riistvara Insener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $243,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zipline keskmine aastane kogutasu on $199,702.

