Zipcar Palgad

Zipcar palk ulatub $27,975 kogutasus aastas Küberturbe Analüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $253,980 Personalijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zipcar. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
Median $41.9K
Toote Juht
Median $175K
Ärioperatsioonid
$65.2K

Personalijuht
$254K
Andmeanalüütik
$143K
Andmeteadlane
$131K
Toote Disainer
$185K
Küberturbe Analüütik
$28K
Tarkvaraarenduse Juht
$235K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zipcar on Personalijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $253,980. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zipcar keskmine aastane kogutasu on $142,800.

